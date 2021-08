Die Dornbirner Jugendwerkstätten sind ein soziales Unternehmen für langzeitarbeitslose junge Menschen in Vorarlberg. Rund 140 Jugendliche, davon etwa 55 Prozent Mädchen, werden pro Jahr kompetent auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt oder in eine weiterführende Ausbildung vorbereitet.

Jeder zweite Jugendliche wurde laut AMS in der Vergangenheit vermittelt. Das sind beeindruckende Zahlen im österreichweiten Vergleich (30 Prozent) mit ähnlichen Einrichtungen. "Wir lassen keinen Jugendlichen zurück. In den Jugendwerkstätten und ihrem Netzwerk werden die jungen Menschen bestens begleitet und kompetent betreut", sagt der zuständige Landesrat Marco Tittler.

Für Jugendliche und Wiedereinsteiger

Die Dornbirner Jugendwerkstätten bieten Jugendlichen im Alter von 15 bis 25 Jahren und Wiedereinsteigerinnen (bis ca. 35 Jahre) zeitlich befristete Arbeitsplätze mit individuellen Bildungsmöglichkeiten, sozialarbeiterische und betriebsärztliche Betreuung. Unterstützung gibt es auch bei der Suche nach fixen Arbeitsstellen oder Ausbildungsmöglichkeiten. "Die Jugendwerkstätten sind ein wichtiger Baustein bei unserem Ziel, Vorarlberg bis 2035 zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder und Jugendliche zu machen", so der Landesrat.

Dienstleistungen für Bevölkerung

Die Jugendwerkstätten sind Auftragnehmer von rund 100 Unternehmen, 40 öffentlichen Einrichtungen und etwa 250 privaten Haushalten. Ob Keller- oder Dachbodenräumungen, einfache Garten- und Landschaftsarbeiten wie Rasenmähen und Heckenschneiden oder einfache Umzüge und Entsorgungen. Die Jugendwerkstätten leisten hier beste Arbeit mit hoher Kundenzufriedenheit. Mit der vor vier Jahren neu eröffneten Lehr- und Produktionsküche werden unter Anleitung eines erfahrenen Kochs beste kulinarische Caterings für Geburtstagsfeste, Hochzeiten und Betriebsfeiern kreiert. Mehr als 50 zufriedene Kunden können dies bestätigen. Die Zutaten dafür kommen auch aus dem hauseigenen Kräuter- und Gemüsegarten. So lernen die Jugendlichen auch das Prinzip von "säen und ernten". Die Holzwerkstatt ist für ihre individuellen Kleintierställe (Geflügel und Kaninchen), Hochbeete, Gartenmöbel (Tisch und Bänke) und einfache Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten bekannt. "Hinter jedem Tun in den Jugendwerkstätten steckt ein Auftraggeber. Das macht die Dienstleistungen für die Jugendlichen so wertvoll und sie erkennen Zusammenhänge in betrieblichen Abläufen, darüber hinaus freuen wir uns über die konstant hohe Kundenzufriedenheit", sagt Geschäftsführer Elmar Luger.

Werkstätten mehrfach ausgezeichnet

Die Dornbirner Jugendwerkstätten sind ein mehrfach ausgezeichneter Betrieb. Das "österreichweite Gütesiegel für soziale Unternehmen" wurde bestätigt. Mit dieser Auszeichnung wird vor allem die Einhaltung sozialer, organisatorischer und wirtschaftlicher Qualitätsstandards bestätigt. Vor kurzem wurden sie für ihre vielfältigen Projekte im Gesundheitsbereich mit dem österreichweiten Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet. Seit 2002 sind sie auch ein ausgezeichneter Ökoprofitbetrieb, heuer haben sich die Jugendwerkstätten erstmals nach den Kriterien des "Ökoprofit Plus" auszeichnen lassen und erfolgreich bestanden.

Fördergeber und Partner der Jugendwerkstätten sind AMS Vorarlberg, AMS Dornbirn, Land Vorarlberg und Stadt Dornbirn.