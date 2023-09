„Wir können helfen. Wir wollen helfen!“

Seit vielen Jahren verbindet die Caritas Armenien mit der Caritas Vorarlberg eine enge und erfolgreiche Partnerschaft. Nun erreicht die Auslandshilfe der Caritas ein Hilferuf:

Zigtausenden Flüchtlinge haben sich auf Grund der dramatischen Situation in Bergkarabach auf den Weg nach Armenien gemacht. Sie brauchen Hilfe!

„Die Menschen in Bergkarabach werden gewaltsam aus ihrer angestammten Heimat vertrieben. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dies eine ethnische Säuberung ist. Bereits gestern sind viele Menschen bei uns in Gyumri angekommen. Sie brauchen Nahrung und Unterkunft“, erzählt Sarah Stites von „Emils Kleine Sonne“, einem Förderzentrum für Kinder mit Beeinträchtigung, das stark von Vorarlberg aus unterstützt wird.

Nach der Militäroffensive Aserbaidschans am 19. September sind seit vergangener Woche mehr als 70.000 Menschen aus der Krisenregion Bergkarabach nach Armenien geflohen. Der Flüchtlingsstrom reißt auch heute nicht ab. „Die humanitäre Lage in Bergkarabach ist katastrophal. In der Flucht sehen die Menschen ihre einzige Chance“, beschreibt auch die zuständige Länderreferentin der Caritas Vorarlberg, Laura Scherer. „Die Situation macht uns sehr betroffen. Wir bereiten uns nun gemeinsam mit der Caritas Armenien auf die humanitäre Hilfe für die neu angekommenen Flüchtlinge vor.“