"Wir haben ein Verteilungsproblem"

Marlene Engelhorn will 90 Prozent ihres Erbes spenden.

Marlene Engelhorn, geboren 1992, studiert Germanistik an der Universität Wien und hat u.a. im Bereich der Nachhilfe und der Sprachtrainings gearbeitet. Sie studiert nicht nur Germanistik, sie hat jetzt auch ein Buch geschrieben. "Geld" ist der schlichte Titel, doch der Inhalt hat Sprengkraft. Denn Engelhorn wird einmal viel Geld erben – richtig viel. Und sie will es nicht haben: "Ich habe für mein Erbe keinen Tag gearbeitet und zahle keinen Cent dafür. Besteuert mich endlich". Und nicht genug damit: Sie will 90 Prozent ihres Millionenerbes spenden.