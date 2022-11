Wir gehen mit unserer Laterne

Lehrlinge der LBS Dornbirn feierten gemeinsam mit Volksschulkindern ein Laternenfest.

Dornbirn. Vergangene Woche wurde in Dornbirn ein ganz besonderes Laternenfest gefeiert. „Vermutlich das weltweit erste gemeinsame Laternenfest mit Lehrlingen und Volksschulkindern“, erklärte der Initiator Christoph Rinderer lachend. Der engagierte Berufsschullehrer hatte bereits im vergangenen Jahr erstmalig zu einem Laternenfest an der Berufsschule geladen, und nach dem großen Erfolg und viel positivem Feedback war klar: „Diese Aktion schreit nach einer Wiederholung!“

„Das Laternenfest ist eine willkommene Abwechslung und riesige Gaudi für die Jugendlichen, außerdem stärkt das Projekt ganz nebenbei die Klassengemeinschaft“, betonte Rinderer. Gemeinschaft war auch das Schlagwort in diesem Jahr, denn heuer gab es eine Kooperation mit der Nachbarschule VS Edlach. Bei einem Wanderausflug hatten sich der Berufschullehrer sowie die zwei Volksschullehrerinnen Claudia Jäger und Simone Rettenbacher zufällig kennengelernt. So entstand die Idee, einmal etwas gemeinsam zu realisieren und da schien das Laternenfest die perfekte Möglichkeit. Gesagt getan – und so trafen sich bereits im Vorfeld 22 Maurer-, Zimmerer-, Fliesenleger-, Ofenbauer- und Tischlerlehrlinge, um gemeinsam mit den Kindern der 2b Klasse nach dem Unterricht Laternen zu basteln. „Das weckte viele schöne Erinnerungen an unsere eigene Kindheit und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit den Kleinen Zeit zu verbringen“, war von den Jugendlichen begeistert zu hören.