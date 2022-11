"Wir fahren dorthin, wo andere Urlaub machen"

Elke Bereuter-Hehle, Geschäftsführerin von Hehle Reisen in Lochau und Sprecherin der Branche in Vorarlberg, sprach im Studio von Vorarlberg LIVE über die Herausforderungen der vergangenen Coronajahre.

Teuerung ist ein Thema

Auch die Teuerung beschäftigt die Branche. "Wir müssen früh buchen, oft ein Jahr im Vorhinein", sagt Bereuter-Hehle, die von einer Kostenerhöhung von rund zehn Prozent ausgeht. Gewisse Gebiete in Europa könnten dabei Fixpreise anbieten, andere nicht. "Da leben wir in der Unsicherheit", so die Unternehmerin, die den Reisebus aber auch hinsichtlich Treibstoffpreis positiv sieht. "Wenn man den höheren Dieselpreis auf 30 bis 50 Personen aufteilt, macht es in Summe nicht so viel aus. Wir sind da sehr nachhaltig unterwegs und ich sehe positiv in die Zukunft. Wir haben in Vorarlberg eine sehr gute Busflotte mit äußerst sparsamen Euro-6-Motoren."