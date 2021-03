„Wir brennen für die Umwelt“

Schüler des BG Dornbirn sammeln in den Turnstunden Müll.

Dornbirn. Statt sich in der Turnhalle sportlich zu betätigen, verbringen die Schüler der 2b des BG Dornbirn aktuell die Turnstunden an der frischen Luft. Ausgestattet mit Handschuhen, großen Zangen und Müllsäcken durchforsten sie die Umgebung der Schule nach arglos weggeworfenem Müll und klauben ihn auf. Auch entlang der Dornbirnerach und im Stadtpark sind die Gymnasiasten in Umweltmission unterwegs. Die alternativen Turnstunden sind nicht nur der Pandemie geschuldet, sondern dem Engagement der Klimaaktivistinnen der 2b. Magdalena, Lena, Anika, Emilia, Marie und Lina beteiligen sich am österreichweiten Projekt „makingAchange“ und versuchen als „Klima-Peers“ des BG Dornbirn ein Zeichen zu setzen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.