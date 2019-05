Winzlinge erobern Gutshof Heidensand

Das beliebte Wanderkino lud zum Filmenachmittag im Heustall.

LUSTENAU Vergangenen Samstag lud die Veranstaltungsreihe „Hofkultur“ am Gutshof Heidensand kleine und große Kinofans zum gemeinsamen Kinonachmittag ein. Im Film „Die Winzlinge – Operation Zuckerdose“ ging es um eine Ameise welche einen Schatz in Form von Überresten eines Picknicks findet. Darin versteckt sich ein junger Marienkäfer der seine Familie verloren hat. Gemeinsam mit den Ameisen versucht er seine Familie zu finden. Aber als ein anderer Ameisenstamm von dem Schatz erfährt, entbrennt ein Streit und eine abenteuerliche Jagd beginnt. Die Wanderkino-Woche findet in Kooperation mit den Hans Bach Lichtspielen statt und haben sich als Fixpunkt in der Veranstaltungsreihe „Hofkultur“ etabliert.