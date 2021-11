Winzertreffen im Hofsteigsaal

Pfanner & Gutmann lud zur „Leistungsschau“ in den Lauteracher Hofsteigsaal.

Wenn die Weinexperten rund um Walter und Markus Pfanner sowie Marie-Luise Dietrich zur Vorstellung ihres Weinsortiments einladen, ist der Andrang im Lauteracher Hofsteigsaal seit mehr als zwanzig Jahren groß. So auch heuer, als wiederum ein Großteil der Winzer, die ihre Produkte bei „Pfanner & Gutmann“ gelistet haben, persönlich ins Ländle anreisten. Die Kunden und Weinliebhaber, darunter etwa Weinakademiker Christian Zechmeister, Jochen Klimmer (Klimmer Wohnbau), Zeltbauer Thomas Rohner, Martin Berthold (Wirtshaus am See), Christoph Sögner (Werkstatt, Rankweil), Christine Tauber (Ochsen, Bildstein), Gilbert Wohlwend (Elsenalpstube), Immobilienexperte Markus Mistura, Günther Meindl (Berghof, Lech), Philipp Rainer (Brauereigasthof Reiner), Musiker Michael Horner (Flatz Verpackungen) oder Sandra Muxel (Adler, Schoppernau), schätzten einmal mehr den direkten Kontakt mit den Produzenten und die immense Auswahl an guten Tropfen aus allen bekannten nationalen und internationalen Anbaugebieten. Zudem konnten neben kulinarischen Köstlichkeiten auch die hauseigenen Destillate von Whisky, Rum, Gin und Edelbrände sowie natürlich auch die Pfanner-Fruchtsäfte ausgiebig degustiert werden.