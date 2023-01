Winterzauber im Pausenhof

Die MS Baumgarten lud wieder zum winterlichen Schulfest.

Dornbirn. Die MS Baumgarten in Dornbirn scheint einen besonders guten Draht zu Wettergott Petrus zu haben. Pünktlich zum Auftakt des diesjährigen Schulfestes, das ganz im Zeichen von „Winterzauber“ stand, kamen stilgerecht dicke Flocken vom Himmel gerieselt und bildeten den perfekten Rahmen für die gelungene Veranstaltung, die in dieser Form bereits zum dritten Mal über die Bühne ging. „Wir hatten 2019 erstmals die Idee, das Schulfest einfach einmal in den Winter zu verlegen und das fand so großen Anklang, dass schnell klar war, das schreit nach einer Wiederholung“, erklärte Schuldirektorin Ulrike Mersnik.