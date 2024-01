Winterzauber an der MS Baumgarten

Das Schulfest der MS Baumgarten stand ganz im Zeichen des Winters.

Im Anschluss sorgte der Elternverein rund um Bettina Huchler und Matthias Ofner mit ihren vielen Helferinnen und Helfern für beste Stimmung auf dem Pausenhof. So wärmten sich die Gäste am Lagerfeuer auf und ließen sich heiße Getränke und Leberkässemmel schmecken. Auch eine Tombola durfte 2024 nicht fehlen. Diese bot attraktive Preise wie eine Nespresso-Kaffeemaschine, Besuche im Trampolinpark oder Bowlingutscheine. Bis in die späten Abendstunden dauerte das inzwischen vierte Winterzauber-Schulfest, das sich in dieser Form scheinbar bewährt hat. „Die Mission fröhliches Beisammensein und ein schönes Gemeinschaftserlebnis ist auf jeden Fall gelungen, dafür gebührt allen Mitwirkenden und vor allem unserem engagierten Elternvereins-Team ein großes Lob“, zeigte sich Direktorin Ulrike Mersnik glücklich. (cth)