Winterverkehr sorgt für Stau: Diese Maßnahmen kommen jetzt

Zur Bekämpfung des Stauausweichverkehrs an Wintersamstagen setzt Vorarlberg im Februar 2024 zwei verschiedene Maßnahmenpakete in Bludenz und Klostertal um.

Aufgrund der starken Verkehrsauslastung an Samstagen auf den Routen A14 und S16 durch Winterreisende kommt es oft zu Ausweichverkehr in den angrenzenden Siedlungsgebieten und Ortszentren. Ein Pilotprojekt im Jahr 2023 konnte das Problem nicht lösen, woraufhin das Land Vorarlberg entschied, im Februar 2024 neue Maßnahmen zu ergreifen.

"Kleine Variante" (3. und 10. Februar)

An den Samstagen 3. und 10. Februar 2024, an denen starker Reiseverkehr zu erwarten ist, werden Maßnahmen im Klostertal (S16, L97) umgesetzt mit dem vorrangigen Ziel, die Leistungsfähigkeit auf der S16 voll auszunützen und damit Stauausweichverkehr idealerweise erst gar nicht aufkommen zu lassen bzw. in geringerem Ausmaß zu halten. Analysen haben nämlich gezeigt, dass an starken Reisetagen aufgrund von vielen Auf- und Abfahrten im Bereich der S16 mit nur einem Fahrstreifen je Richtung die Leistungsfähigkeit auf der Schnellstraße (Kfz/h) teilweise auf die Hälfte des möglichen Werts einbricht, was umfangreiche Stauerscheinungen auf der S16 und dadurch weiter zunehmenden Ausweichverkehr zur Folge hat. Deshalb soll an den beiden Samstagen im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr durch die Sperren