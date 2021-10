Wintertourismus und Clean Energy Investments

Landesrat Christian Gantner und Senior-Fondsmanager der Raffeisen KAG Hannes Loacker heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

„Dieses Jahr wird es eine Wintersaison geben", so Landesrat Christian Gantner beim Vorarlberger Tourismus Wintergipfel. Basis wird wieder die Winterkodex-Regelung sein, also die Einhaltung der bundesgesetzlichen Vorgaben sowie eine Selbstverpflichtung der Branche. Ein digitales Gästeregistrierungstool gehört ebenfalls zu den Corona-Schutzmaßnahmen. Landesrat Christian Gantner spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über den Start der Wintersaison und welche Regeln, wo gelten.