Winterstimmung im Ländle: Wo es schon geschneit hat

Der Winter hält langsam Einzug im Ländle. Am Bödele und in Partenen kann man schon etwas Schnee-Luft schnuppern.

Von Mittwoch auf Donnerstag ist die Schneefallgrenze im Ländle bis auf 800 Meter gesunken. Der Tag begann winterlich: Während es in den Tälern regnerisch zugeht, liegt in den höheren Lagen schon etwas Schnee. Tief "Peter" hat nicht nur Regen, sondern auch reichlich Schnee mit im Gepäck.

Winterstimmung in den Höhen

Wer die Winterstimmung genießen möchte, kann dies etwa am Bödele in Schwarzenberg (1140 m) oder in Partenen im Montafon (1050 m) tun.