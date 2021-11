Jetzt wird's winterlich: Schnee im Anmarsch

In Vorarlberg ist in der Nacht auf Donnerstag mit winterlichen Verhältnissen zu rechnen.

Schneefallgrenze sinkt

Gegen Abend breitet sich am Mittwoch in Vorarlberg von Süden her immer mehr Regen auf Vorarlberg aus, der die Nacht auf Donnerstag über anhält und stärker wird. Die Schneefallgrenze sinkt bereits abends gegen 1000 Meter, nachts dann sogar gegen 800 Meter.

Schnee bis auf 800 Meter

Appell an Autofahrer

Der Autobahnbetreiber Asfinag hat am Mittwoch einen Appell an alle Verkehrsteilnehmer in Vorarlberg gerichtet, wegen prognostizierter Schneefälle auf ihre Winterausrüstung zu achten. Besonders auf der Arlberg Schnellstraße (S16) sei Vorsicht geboten, hieß es in einer Aussendung. All jene, die vor allem auf den höher gelegenen Straßen unterwegs sein werden, sollen außerdem auf ausreichend Sicherheitsabstand und die Geschwindigkeit achten.