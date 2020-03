Wintersaison-Aus: Ansprüche der Beschäftigten

Der wirtschaftliche Schaden durch das frühzeitige Saison-Aus im Wintertourismus ist enorm. Aber auch die Arbeitnehmer stehen vor vielen offenen Fragen.

Skilifte in Vorarlberg werden am Sonntag und Beherbergungsbetriebe am Montag auf Basis des Epidemiegesetzes behördlich geschlossen. Für die Tourismus-Branche bedeutet dies ein enormer Schaden. Aber auch die Mitarbeiter stehen jetzt vor vielen offenen Fragen.