LH Wallner: "Vorarlberg beendet Winter-Saison"

In Abstimmung mit dem Land Tirol und Salzburg wird auch Vorarlberg mit diesem Wochenende die Wintersaison beenden, erklärt Landeshauptmann Markus Wallner am Donnerstag.

Es wurde viel spekuliert, jetzt ist es fix: Die Skilifte in Vorarlberg werden aufgrund der Corona-Epidemie am Sonntag, 15. März und Beherbergungsbetriebe mit Montag, 16. März auf Basis des Epidemiegesetzes behördlich geschlossen. So sei eine geordnete Rückreise der Gäste gesichert. „Die rechtlichen Vorbereitungen wurden bereits in Auftrag gegeben, sagt Landeshauptmann Markus Wallner.