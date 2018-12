Winterpause auf der Neuburg

Vor kurzem konnte die diesjährige Renovierungsetappe bei der Burgruine Neuburg abgeschlossen werden.

Koblach Knapp zwei Monate wurde in diesem Jahr auf dem Koblacher Schlosshügel an der Renovierung der Burgruine Neuburg gearbeitet. Dabei konnte rund ein Drittel der westlichen Ringmauer renoviert werden.

Gestartet wurde mit der Renovierungsetappe in diesem Jahr Anfang Oktober. „Die Einrichtung der Baustelle und das Aufstellen des Gerüstes hat doch ziemlich Zeit gebraucht“, so Initiator Reinhard Sonderegger zu den ersten Arbeiten. Im Anschluss wurde an der westlichen Ringmauer gearbeitet, welche bereits zuvor teilweise provisorisch abgesichert wurde, weil sie einzustürzen drohte. Die Facharbeiter der Firma Wilhelm & Mayer wurden in diesem Jahr wieder von acht freiwilligen Helfern unterstützt, welche insgesamt 150 Stunden auf der Baustelle gearbeitet haben. Auch vier Lehrlinge der Firma Wilhelm & Mayer konnten im Rahmen ihrer Ausbildung das Arbeiten bei historischen Gebäuden kennen lernen.