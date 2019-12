Wintermarkt in der Bludenzer Innenstadt

Bludenz. Am Wochenende vor Weihnachten steht in Bludenz am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Dezember, traditionell der große Wintermarkt auf dem Programm.

Rund 80 Marktfahrer stellen sich kurz vor Weihnachten auch dieses Jahr wieder in Bludenz ein. Die BesucherInnen erwartet wie gewohnt ein breites Angebot an unterschiedlichsten Waren aus aller Herren Länder. So können am Wintermarkt neben den klassischen Wintermarktwaren wie Haushaltsartikeln, Weihnachtsschmuck, Wollwaren und Lebensmitteln auch italienische Spezialitäten, spezielles Kunsthandwerk oder auch Naturkosmetik erworben werden.

Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr bei kreativen, handgefertigten Produkten. Der Tierschutzverein Bludenz sammelt auch heuer wieder mit Kuchen, Kaffee und köstlichen Heißgetränken für das Tierwohl im Oberland.

Aufgrund des Wintermarktes ist es notwendig, einen Bereich der Innenstadt sowie Teile der Werdenbergerstraße und der Wichnerstraße für den Fahrzeugverkehr zu sperren. Die lokalen Umleitungen sind ausreichend beschildert.

Marktzeiten Wintermarkt:

Samstag, 21. Dezember, 8 bis 18 Uhr,

Sonntag, 22. Dezember, 10 bis 17 Uhr

Öffnungszeiten Christkindlemarkt:

Samstag: 10.00 bis 20.00 Uhr