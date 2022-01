Winterliche Grüße der Bürgermusik

Die musikalischen Grüße der Bürgermusik Nenzing gestalteten sich in diesem Jahr ein wenig anders als sonst.

Nachdem die Musikantinnen und Musikanten seit beinahe zwei Jahren nicht die Möglichkeit hatten die Bewohner der Seniorenbetreuung Nenzing musikalisch zu unterhalten, wurde kurz vor Weihnachten eine spontane Idee geboren. Um den Bewohnern ein wenig Abwechslung in ihrem Alltag zu ermöglichen, spielte eine kleine Gruppe, bestehend aus sechs Klarinettisten, im Garten des Senioren- und Pflegeheims in Nenzing auf. Die Bewohner wurden in den Speisesaal im Erdgeschoss gebracht. Sie alle trugen eine FFP2-Schutzmaske. Vor der großen Fensterfront bezogen die Klarinettisten Stellung, eine große Schiebetüre wurde geöffnet und schon konnten die weihnachtlichen Klänge erklingen. Die Musikantinnen und Musikanten hoffen, den Bewohnern und Betreuern eine Freude gemacht zu haben und ihnen eine kurze Auszeit aus ihrem Alltag gegeben zu haben. Herzlichen Dank, dass wir kommen durften und ihr so spontan bereit gewesen seid etwas Außergewöhnliches zu probieren.