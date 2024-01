Winterfreuden im Zoo: Tiere im belgischen Pairi Daiza erleben Schneevergnügen

In Brugelette, Belgien, sorgt der Winter für einzigartige Szenen: Verschiedene Tiere, darunter Pandas, Pelikane und ein weißer Tiger, genießen im Zoo Pairi Daiza den Schnee.

Der belgische Zoo Pairi Daiza in Brugelette wurde kürzlich zu einem winterlichen Paradies für seine tierischen Bewohner. Eine Vielzahl von Tieren, einschließlich Pandas, Pelikanen, Flamingos, einem weißen Tiger, Eisbären und Affen, erlebte den Spaß und die Aufregung des ersten Schneefalls.

Besonders die Pandas, bekannt für ihre verspielte Natur, wurden beim Herumtollen und Rutschen im Schnee beobachtet. Nicht zu übersehen war der majestätische weiße Tiger, der sich anmutig durch die schneebedeckte Landschaft bewegte. Sein strahlend weißes Fell schien mit der weißen Pracht des Winters zu verschmelzen, was ein spektakuläres Bild ergab.

Eisbären: Könige des Winters

Die Eisbären, natürlich angepasst an eisige Temperaturen, zeigten sich in ihrem Element. Die mächtigen Raubtiere spielten ausgelassen im Schnee, was ein eindrucksvolles Schauspiel für die Besucher darstellte.