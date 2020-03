Winterfest für die ganze Familie

Nach dem großen Erfolg des Sommerfests vor zwei Jahren erfolgt nun eine Winterauflage. Unter dem Titel „1. Klostertaler/Arlberger Familien Winterfest“ lädt die REGIO Klostertal-Arlberg gemeinsam mit der Gemeinde Klösterle zu Spaß und Action.

Unter dem Mitwirken fast aller Klostner Vereine, dem Klostertaler Spielezimmer sowie dem Familienverband Klostertal werden spannende Stationen angeboten. So können die Besucher zum Beispiel ein Pistengerät hautnah erleben und mit den Mitgliedern der Bergrettung auf die Suche nach Verschüttetem gehen. Auch das Kinderschminken kommt nicht zu kurz und für die ganz Kleinen stehen lustige Spiele aus dem Spielezimmer bereit. Natürlich hat sich auch die Funkenzunft etwas Interessantes für ihre Station überlegt und die OASE-K77 lädt zum Bogenschießen im Schnee ein. Als Gaudi und zur Unterhaltung ist zudem ein kleines Jux-Lauf-Rennen mit dem Wintersportverein Wald am Arlberg geplant. Mit machen kann jeder, denn zum Abschluss gibt es noch eine spannende Tombola mit vielen tollen Sachpreisen. „Wir freuen uns auf viele Besucher aus der ganzen Region, also von Außerbraz bis nach Lech“, so Bürgermeister Florian Morscher. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt, der Vorstand Klostertaler Familienverbands versüßt den Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen.