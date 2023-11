Wintereinbruch brachte Verkehr in Deutschland ins Schleudern

Der Wintereinbruch mit Schnee und Eis auf Straßen und Gehwegen hat den Verkehr in vielen Teilen Deutschlands getroffen, mindestens zwei Menschen starben.

Darum geht's: Wintereinbruch mit Schnee und Eis beeinträchtigte Verkehr in Deutschland

Zwei Todesopfer bei Unfällen aufgrund von Glatteis

Flugausfälle und Zugverspätungen aufgrund von Schneefall und Minustemperaturen

Tödliche Unfälle und Flugausfälle: Winterchaos in Deutschland

Bei Schwäbisch Hall kam ein 71-Jähriger am Montagabend bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben. Eine Autofahrerin (54) starb in Rheinland-Pfalz bei einem Glatteisunfall.

©AP

Offenbach/Berlin/Frankfurt am Main. Zahlreiche Flüge am Frankfurter Flughafen wurden gestrichen. Am Montag wurden 161 Starts und Landungen von insgesamt 1.031 geplanten Verbindungen abgesagt.

Schneefall bringt Verkehr zum Erliegen

Schneefall und Minustemperaturen brachten auch die Verkehrsteilnehmer in Berlin/Brandenburg in Schleudern. Auf etlichen Bahnstrecken sorgte der Schnee für Verspätungen und Zugausfälle, etwa bei der Berliner S-Bahn und auf der Strecke zwischen Hannover, Hildesheim und Göttingen. Zugausfälle und eingestellte Busverbindungen gab es auch im Taunus in Hessen.

Schneechaos in Deutschland









© AP

Unfälle ereigneten sich in vielen Teilen Hessens, dabei gab es Verletzte und Sachschäden. Bäume stürzten aufgrund der Schneelast um. Im Rheingau-Taunus-Kreis saßen zahlreiche Autofahrer in ihren Fahrzeugen fest. Rund 100 Menschen mussten nahe Eltville wegen umstürzender Bäume aus ihren Autos gerettet werden.

©AP

Notunterkünfte und Straßensperren: Wintereinbruch fordert seinen Tribut

In Wiesbaden mussten 55 Personen, darunter 27 Kinder, in einer Schule übernachten, da keine Schulbusse mehr fuhren. In einer Gesamtschule in Bad Schwalbach saßen zeitweise 30 Schüler und Lehrer fest. Sie wurden versorgt, konnten aber am späten Montagabend von der Feuerwehr nach Hause gebracht werden. Wegen des Wintereinbruchs mussten zahlreiche Straßen um Wiesbaden komplett gesperrt werden.