Winterbrauchtum fand wieder statt

Die Hofstalder Funkenzunft hat am Keckeis-Platz, ihren traditionell gebauten Funken angezündet.

Lustenau Es war wieder so weit. Nach einjähriger Pause durfte die Hofstalder Funkenzunft zum traditionellen Funkenabbrennen einladen. Dieser sind viele gefolgt. Der Musikverein Lustenau zog feierlich mit vielen Gästen, der Kinderfunkenhexe sowie den kreativen und kleinen Hexenkopfgestaltern des Riedkindergartens am Keckeis-Platz ein.

Der Funkenplatz war voll. Rund 1500 Gäste sind gekommen, wie Ralf Breiner von der Funkenzunft schätzt. Die ausgelassene Stimmung bei den Anwesenden zeigte, wie sehr sie sich über ein Stück wiedergewonnene Normalität freuten. „Als wir erfahren haben, dass es am 5. März neue Lockerungen geben wird, haben wir uns kurzerhand entschlossen, den Funken zu bauen“, erzählt Ralf Breiner von der Hofstalder Funkenzunft. 21 Männer bauten in nur zwei Tagen den 20 Meter hohen Funken.

„Glücklicherweise hatten wir noch vom vorigen Jahr das gesamte Material, das wir für den Bau des Funkens benötigen“, so Breiner. Vergangenes Jahr wurde der Funken pandemiebedingt abgesagt. Auch in diesem Jahr war es nicht sicher, dass es ein Funkenabbrennen geben wird. Ein Grund, weshalb kaum Tannenbäume im 20-Meter hohen Turm waren. „Die eingesammelten Christbäume wurden größtenteils schon entsorgt.“

Auch die Kinder des Riedkindergartens und deren Pädagoginnen halfen spontan der Funkenzunft bei der künstlerischen Gestaltung des Hexenkopfes. Denn, was wäre ein Funken ohne eine Hexe obendrauf? Ehrfürchtig machten sich die Kinder an die Arbeit und bemalten in den vergangenen Tagen den Kopf in liebevoller Arbeit. „Es hat allen sehr viel Spaß gemacht, den riesigen Kopf zu bemalen“, sagt Silke Hagspiel, Leiterin des Riedkindergartens. Zwei Tage vor dem Funken war es dann so weit und die Funkenzunft holte den Hexenkopf draußen im Ried ab. Dieser wurde gemeinsam mit dem Hexenkörper auf die Funkenspitze gebunden. Insgesamt war die Hexe sechs Meter hoch. Die Funkenzunft hofft, dass dieser schöne Brauch auch in den nächsten Jahren ohne Unterbrechungen stattfinden kann. bvs