Winterarbeiten auf der Burgruine

Auch in diesem Jahr wurde in der kalten Jahreszeit auf der Burgruine Neuburg gearbeitet.

Einige Freiwillige und Mitarbeiter des Gemeinde-Bauhofes haben auch in diesem Winter wieder in mehreren Bereichen rund um die Burgruine Sträucher geschnitten, damit die Sicht auf die Ruine erhalten bleibt. Dazu musste an zahlreichen Stellen auch wieder Efeu von bereits restaurierten Mauern entfernt werden. Auch zahlreiche von einem Schadpilz befallenen Eschen mussten wieder gefällt werden und „es wird in nächster Zeit notwendig sein, noch mehr schadhafte Bäume zu fällen, da diese sonst Besucher sowie restaurierte Mauern gefährden könnten“, so Reinhard Sonderegger von der Restaurierungs-Initiative der Neuburg. Die weiteren Arbeiten werden in den kommenden Wochen fortgesetzt, sobald der Schnee weg und das Wetter passend ist.