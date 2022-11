Winter-Wunder-Wald in Nenzing-Galina

Es ist ein besonderer „Zauber“, den die Vorweihnachtszeit gerade für Kinder innehat.

Der Ausschuss Jugend und Familie der Marktgemeinde Nenzing sowie der Galinawaldverein verwandelten den Galinawald nun in einen Winter-Wunder-Wald. „Gestaltet wurde der Wald von den Kindern der Volksschule Halden, des Kindergarten Motten und der 9b des Jupident. Am 18. November wurden unter Beteiligung von freiwilligen Helferinnen und Helfern, den Familien der Kinder sowie den Pädagoginnen und Pädagoten die gebastelten Kunstwerke platziert“, berichtet Gemeinderätin Kornelia Spiß. „Zur Belohnung gab es anschließend für die fleißigen Helfer eine Jause.“ Ruhe und Natur „Groß und Klein sind nun herzlich eingeladen, während des Advents den Winter-Wunder-Wald im Galinawald zu besuchen und die vielen schönen Basteleien zu entdecken“, so Kornelia Spiß, die sich gemeinsam mit Vize-Bürgermeister Herbert Greussing bei allen für ihren Einsatz und ihre Hilfe bedankt. Den Besuchern wünschen sie viel Spaß beim Erkunden des weihnachtlich dekorierten Naherholungsgebietes