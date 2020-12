Winter-Ferienquartier für den Offenen Kühlschrank

Der Offene Kühlschrank zieht in den Weihnachtsferien kurzfristig um.

Dornbirn. Ab 18. Dezember gibt es nun auch im Kolpinghaus Dornbirn in der Jahngasse 20 einen Offenen Kühlschrank. Weil die Stadtbibliothek und das Familienzentrum geschlossen haben, bekommt der Offene Kühlschrank in den Weihnachtsferien sozusagen ein „Winter-Ferienquartier“.

Ingrid Benedikt von der Initiative Offener Kühlschrank und Peter Rosenzopf, Leiter des Kolpinghauses luden am Freitag zur feierlichen Eröffnung am neuen Standort. Unter dem Motto „bring und nimm“ können ab sofort Lebensmittel herausgenommen und gebracht werden.

„Gerade über die Feiertage kauft man oft zu viel ein, geht auf Besuch und hat schlussendlich einen Kühlschrank, der nicht leer werden will. Damit keine Lebensmittel verderben müssen, kann man sie in den Offenen Kühlschrank bringen. Andere Menschen freuen sich über die Köstlichkeiten“, betont Ingrid Benedikt. Nachdem die Bücherei und das Familienzentrum bis Anfang Jänner geschlossen haben, musste schnell eine Alternative her, um den Kühlschrank auch über die Ferien weiter zu betreiben. „Wir hatten Gott sei Dank noch einen Kühlschrank übrig und Peter Rosenzopf hat sofort zugestimmt und war begeistert vom Vorschlag“, erklärt Ingrid Benedikt. Das Kolpinghaus bietet zudem viele Vorteile – der Standort ist ideal und es gibt tägliche Öffnungszeiten auch an Feiertagen.