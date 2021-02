WingTsun Schule geht online

Auch die WingTsun Schule in Dornbirn setzt auf virtuelles Training.

„Anfangs war es für uns wie ein Angriff auf offener Straße. Ein unerwartetes Ereignis ist plötzlich da und niemand weiß wirklich was einem geschieht. Als wir zu Beginn des Lockdowns plötzlich nicht mehr trainieren durften, war es erstmal gar nicht so tragisch, weil alle dachten, dass es in einem Monat wieder normal weitergehen wird“, blickt Wolfgang Stadelmann, Leiter der WingTsun Schule zurück. Bekanntlich kam alles ganz anders und so zeigt sich auch Stadelmann besorgt zur aktuellen Lage: „Wir wissen zurzeit nicht annähernd, wie und wann wir wieder öffnen dürfen.“