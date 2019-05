WINE TIME: Beim Ländle Wine Tasting gab es für Weinfreunde viel zu entdecken

Dornbirn - Das Ländle Wine Tasting Event "Wine Time" bot am Donnerstagabend in Dornbirn eine außergewöhnliche Atmosphäre, um sich durch verschiedene Weine aus Österreich, Deutschland, Italien und Spanien zu probieren.

250 Weinliebhaber folgten der Einladung von Vinothek-Inhaber Sebastian Spiegel (Weinstein Finewine) zu einer gehobenen Weinverkostung in der Tiefgarage des Hotels Katharinenhof.

13 Winzer aus dem Weinstein Finewine Portfolio waren vor Ort und präsentierten sich einem bunten Publikum. Knapp 80 Weine standen zur Verkostung. Darunter befanden sich auch außergewöhnliche, gereifte Tropfen. Zum Beispiel ein Castello Del Terriccio IGT aus dem Jahr 2004. „Es freut uns, wenn die Winzer solche Weine mitbringen und das Ganze so zu einem besonderen Weinerlebnis machen“, so Sebastian Spiegel. Die zahlreichen Wein-Bestellungen belegen: Für Weinfreunde gab es beim Pop-up Event in der Tiefgarage viel zu entdecken.