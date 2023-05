Wimmis schickt Dornbirn ins Playout-Finale

Der RHC Dornbirn kassierte eine knappe Niederlage.

Wimmis startete mit vollem Tempo in das Spiel und legte früh vor. Der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten, als Sandro Meier eine hohe Hereingabe zum 2:0 ins Netz abfälschte. Die Startschwierigkeiten hielten an und wurden durch eine unnötige blaue Karte von Jochum noch verstärkt. Wimmis erhöhte auf 3:0 und bereits in der 18. Minute schoss dann Gottwald das 4:0, nachdem ihm über die Seite zu viel Platz gewährt wurde und versetzte die Dornbirner in Schock. Kurz darauf erzielte Brunner per Penalty-Nachschuss dann das wichtige 4:1-Anschlusstor, mit dem es auch in die Katakomben ging.