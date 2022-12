Wimbledon als Sehnsuchtsort

Tamira Paszek, Tennis-Profi, war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

„Ich stand oft kurz davor, das Handtuch zu werfen“, gestand Tamira Paszek am Freitag in der Vorarlberg LIVE Sendung bei Moderator Marc Springer. Doch die 32-Jährige hat nie aufgegeben und stets weitergekämpft. Zahlreiche Verletzungen und körperliche Probleme haben es der ehemaligen Wimbledon-Viertelfinalistin schwer gemacht, doch spätestens mit ihren starken Auftritten beim Billie-Jean-King-Cup im November hat sich Paszek auf großer Bühne wieder zurückgemeldet. „Meine gesamte Karriere hat geprägt, dass ich nie aufgegeben habe“, gibt sich Paszek kämpferisch. In der Weltrangliste war sie vor zwei Jahren sogar aus den Top 1000 der Welt hinausgefallen. Doch durch einige gute Ergebnisse bei kleineren Turnieren hat sich die Dornbirnerin aktuell wieder auf Rang 482 nach vorne gekämpft. Dabei soll es aber keinesfalls bleiben, ihr Potenzial soll sie in lichtere Höhen führen. 2023 will die Rechtshänderin einen weiteren großen Schritt nach vorne machen. Der Startplatz bei einem Grand-Slam-Turnier dient als Idealvorstellung. „Wimbledon ist mein großes Ziel“, nennt Paszek ihren Sehnsuchtsort, an dem sie die größten Erfolge ihrer Karriere gefeiert hat. „Das Ziel ist wieder auf Topniveau zu spielen und bei den großen Turnieren dabei zu sein. Wenn es für Wimbledon nicht reicht, dann halt bei den US Open oder den Australian Open.“