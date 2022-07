Willkommensfeier für neue „Altiger“

Die Gemeinde Altach lud alle Personen, die in den letzten 12 Monaten ihren Wohnsitz nach Altach verlegt haben, zu einer kleinen Willkommensfeier.

Altach. In der Kummenberggemeinde Altach stieg die Einwohnerzahl seit dem Jahrtausendwechsel um über 1.000 Bewohner von rund 5.700 auf 6.934 Einwohner per 31. Dezember 2021. Für allen neuen „Altiger“, welche in den letzten Monaten in die Gemeinde gezogen sind, gab es vor kurzem im KOM eine Willkommensfeier.