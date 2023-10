Willkommensabend für neu zugezogene Altacher

Traditionell werden alle neu zugezogenen Bewohner der Gemeinde bei einer kleinen Willkommenfeier begrüßt.

Altach. So lud die Gemeinde Altach in dieser Woche alle Personen, die in den letzten 12 Monaten ihren Wohnsitz nach Altach verlegt haben, zu einer herzlichen Willkommensfeier ins Veranstaltungszentrum KOM.