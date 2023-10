Willkommen zurück in Dornbirn

RHC Dornbirn erzielt mit Rückkehrer Martin Maturano einen Königstransfer.

Der 37-jährige Italo-Argentinier aus der Rollhockey-Hochburg San Juan stieß erstmals in der Saison 20/21 zum RHC Dornbirn. Der Meisterschaftsabbruch aufgrund der Corona-Pandemie sowie die Geburt seiner Tochter verhinderten eine fortgesetzte Zusammenarbeit. Martin, der bereits mehrfach für die hellblau-weiße Albiceleste gespielt hat, wechselt nun vom argentinischen Vizemeister Concepción PC in die Messestadt.

Mit seiner Rückkehr kommt nicht nur einer der besten Ligaspieler zurück nach Dornbirn, „er ist äußerst ballsicher, topfit und mit seinen Führungsqualitäten der neue Denker und Lenker in unserem Team“, so Trainer Francesco Dolce. „Martin war unser absoluter Wunschkandidat, er passt menschlich sowie spielerisch perfekt in unser Gefüge und wird eine entscheidende Rolle spielen“, ergänzt RHC-Präsident Michael Schwendinger und ist überzeugt, dass Maturano der Mannschaft defensiv die notwendige Stabilität verleihen kann. Gleichzeitig betont die neue Nummer 44 jedoch, dass er von seinen Mitspielern dasselbe Engagement erwartet: „Nur wenn jeder Einzelne auf dem Spielfeld sein Bestes gibt, werden wir gemeinsam erfolgreich sein.“ (cth)