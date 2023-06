Willkommen zum alljährlichen Tanzspektakel

Die Dance Art School Dornbirn lädt zur 27. Tanzschulaufführung.

Dornbirn. „Unsere Mission ist, den Tanz zu vermitteln. Tanz für alle Altersgruppen und jedes Niveau. Ob professionell, mit Ausbildung oder einfach zum Spaß“, erklärt Tanzschulleiterin Christine Hefel von der Dance Art School. Kommenden Samstag, 1. Juli gibt es wieder die Möglichkeit, sich von der Begeisterung am Tanzen anstecken zu lassen. Dann lädt die renommierte Dornbirner Tanzschule zur 27. Aufführung und präsentiert dabei wieder das vielfältige Repertoire an Ausbildungsrichtungen, die angeboten werden. „Dance Art verkörpert und lebt den Tanz. Unter diesem Leitsatz werden wir die Tanzfläche zum Beben bringen und die Sprache des Tanzes aufleben lassen“, freut sich Hefel.

Bei den diesjährigen Österreichischen Meisterschaften konnte sich die Dance Art School 14 Titel ertanzen und bei den Weltmeisterschaften gab es in der A-Liga eine Goldmedaille. Auch diese Showtänze werden am Samstag vorgeführt. „Die Nachfrage an der Bewegung zur Musik hat enorm zugenommen und wir freuen uns auf ein zahlreiches Publikum im Kulturhaus Dornbirn“, so Christine Hefel. Moderiert wird die Veranstaltung von Valentin Sottopietra. Los geht es um 18 Uhr. Karten sind bei Dornbirn Tourismus bzw. an der Abendkassa erhältlich. (cth)