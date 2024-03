„Willkommen in Nenzing“

Marktgemeinde lud unter dem Motto „z´Nenzing dahäm“ neu Zugezogene ein

Wo lernt man sich unkomplizierter kennen, als wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt – idealerweise noch bei einem guten Essen? Das dachte sich auch die Marktgemeinde Nenzing und lud alle Neuzugezogenen zu einem Willkommensfrühstück in den Ramschwagsaal ein. Dabei hatten die Besucherinnen und Besucher einerseits die Gelegenheit, andere „Jung-Nenzinger“ kennenzulernen, zudem standen Ansprechpersonen aus der Gemeinde für Fragen rund um das Leben im Ort zur Verfügung. Auch für die Kleinsten war mit einer Spielecke dafür gesorgt, dass keine Langeweile aufkam. Ein professionelles Fotostudio sorgte für Erinnerungs-, Familien- und Portraitbilder. „Mit diesem Frühstück wollten wir als Gemeinde dazu beitragen, dass sich alle, die in Nenzing wohnen, auch `dahäm´ und wohlfühlen.“ Übrigens: Das Wort „dahäm“ – ausgesprochen mit einem überoffenen Umlaut-ä – ist typisch für den Nenzinger Dialekt. Auf der Homepage www.nenzing.at/dahaem sind Interessierte dazu eingeladen, ihr persönliches Wort für Daheim einzutragen.