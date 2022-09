„Willkommen in der Lebensretterfamilie“

Große Typisierungsaktion für Maria aus Lustenau.

Lustenau Die 10-jährige Schülerin Maria aus Lustenau braucht dringend einen Stammzellenspender. Nachdem die akute Leukämie besiegt schien, kehrte die Krankheit diesen Sommer leider wieder zurück (die VN berichteten). Nun haben die Verwandten von Maria gemeinsam mit „Geben für Leben“ zur großen Typisierungsaktion am Sonntagnachmittag ins Feuerwehrhaus Lustenau geladen. Mit der Hoffnung den passenden genetischen Zwilling für Maria zu finden.

„Bitte mit dem Stäbchen zehn Mal links und zehn Mal rechts entlang der Wangeninnenseite streichen, damit möglichst viel Mundschleimhaut am Stäbchen haften bleibt“, erklärt Susanne Marosch von „Geben für Leben“. Nachdem die Spender sich in der Datenbank des Vereins registriert haben, benötigen sie lediglich den Wangenabstrich. „Anschließend gehen die Proben ins Labor, nach circa zwei Wochen haben wir das Ergebnis“, klärt Manuel Kussian vom Verein auf. Österreichweit sind rund 200.000 Menschen als Stammzellenspender registriert. Weltweit circa 40 Millionen. Die Hoffnung Maria aus Lustenau helfen zu können, führte viele Menschen zur Typisierungsaktion ins Feuerwehrhaus. So wie auch die Schwestern Nadine (24) und Julia Wallner (22). Sie berührt das Schicksal der jungen Patientin. „Vielleicht können genau unsere Stammzellen Maria retten“, sagt Nadine Wallner hoffnungsvoll.