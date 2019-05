Willkommen in der Gärtnerei Maissen

Tage der offenen Tür mit grandiosem Finale

Koblach Der Familienbetrieb feierte nicht nur sein 20jähriges Jubiläum, er stand den Besuchern mit Qualität und echter Leidenschaft in allen Fragen rund um den Garten zur Seite. Blumen, Beet-, Balkon- und Kübelpflanzen sowie Stauden und Sträucher, aber auch Kräuter und Gemüsepflanzen, Gurken, Zucchini, und verspielte Dekoartikeln fanden neue Besitzer.

“Lass Dich von unserer Blumenpracht verzaubern und verbringe eine gemütliche Zeit bei uns in der Gärtnerei. Blumige Frühlingsgefühle und wertvolle Tipps für zuhause inklusive”, so Christine Maissen und dies nicht nur am Tag der offenen Tür.