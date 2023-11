Willkommen im Salon Ingrid

Schauspielerin Sabine Lorenz war im Rahmen der Montforter Zwischentöne zu Besuch in Dornbirn.

Kunst im eigenen Wohnzimmer

Am Feuer im Garten gab es zunächst einen heißen Tee und eine erste Begrüßungsrunde. Noah Vinzens als Produktionsleiter stellte das Format vor und begrüßte die Anwesenden: „Diese intime und persönliche Atmosphäre ist etwas ganz Besonderes. Der Salon Paula ist ein Konzept der unmittelbaren Nähe. So bringen die Zwischentöne das Konzert bzw. die Lesung in den privaten Raum, persönlicher geht es eigentlich gar nicht.“ Danach wurde das Geschehen ins Haus verlegt, da ein starker Wind aufkam. Zur Stärkung servierte Ingrid Benedikt ein Gemüsecurry. „Es ist unter anderem die Natur und mein Garten, der mich trägt und mich und die Familie mit köstlichem Gemüse versorgt“, erklärte sie passend dazu.

Schauspiel hautnah erleben

Dann erzählte Sabine Lorenz kurz ihren Werdegang und wie sie zum Schauspiel kam. Sie ist Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin, Sprecherin und Synchronschauspielerin und schrieb unter anderem das Drehbuch zu ihrem selbst produzierten zwanzigminütigen Kurzfilm „anna inside/out“, bei dem sie auch Regie führte. Lorenz ist fasziniert von Geschichten und las dann einige Passagen aus dem Monolog "Ismene, Schwester von“ von Lot Vekemans. In der anschließenden Diskussion gab es einen regen Austausch, was uns alle im Leben trägt. „Für mich war es sehr berührend, die verschiedenen Ansätze zu erfahren und es ging unter die Haut, wie Sabine Lorenz von einem auf den anderen Augenblick plötzlich als Ismene ihre Familiengeschichte erzählte – und das hautnah am Küchentisch“, resümierte Ingrid Benedikt. Viel Applaus gab es auch von den anderen Gästen, wie Gatte Gerhard Benedikt, Alma Nussbaumer, Andrea Straßer-Grabher und Heinz Grabher. „Mein Herz freut sich, wenn ich in direkten Austausch mit Zuschauern gehen kann, fühlen und hören darf, was sie bewegt. Das ist unglaublich wertvoll und der Abend war geprägt von tiefen Gesprächen“, zeigte sich der Star des Abends, Sabine Lorenz dankbar. (cth)