Willkommen bei der Wald-Millionenshow

Die inatura und Hypo Vorarlberg luden zum Wald-Workshop und Wettbewerb.

Dornbirn. Unser Bundesland besteht zu etwa einem Drittel aus Wald – und das soll auch in Zukunft so bleiben. Deshalb startete die Hypo Vorarlberg gemeinsam mit der inatura Dornbirn eine Aktion für Vorarlbergs Schulen und sucht bis Dezember die Waldmeister 2022.

Jene Klasse, die in ihrer Altersstufe (3. und 4. Schulstufe – 5. und 6. Schulstufe – 7. und 8. Schulstufe) die höchste Punkteanzahl erzielt, bekommt für ihren nächsten Wandertag eine gesponserte Jause. Zudem übernimmt die Bank für alle an der Aktion teilnehmenden Schulklassen die inatura Eintritts- und Workshopkosten. „Wir brauchen den Wald – und er braucht uns. Ihn zu schützen, zu hegen, zu pflegen und wertzuschätzen, ist dabei eine Aufgabe, die von Generation zu Generation weitergegeben werden muss“, betont Museumspädagogin Elisabeth Ritter-Reumiller. Vor diesem Hintergrund hat die Hypo Vorarlberg und die inatura einen Workshop mit anschließendem Wettbewerb in Form eines Schulquiz ins Leben gerufen. Das soll ein Anreiz für Kinder und Jugendliche sein, sich mit dem Thema Wald intensiver auseinanderzusetzen.