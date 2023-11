Willkommen bei den Allroundern der HTL Dornbirn

Die HTL Dornbirn lud als Auftakt im Rahmen der Tage der offenen Tür zum Netzwerkabend.

Dornbirn. „Was müssen wir unseren Schülerinnen und Schülern mitgeben, um in diesen dynamischen Zeiten erfolgreich zu sein?““, dieser Frage stellte sich die HTL Dornbirn bereits im vergangenen Jahr beim alljährlichen Netzwerkabend und erste Überlegungen, Lösungsansätze und Beispiele aus der Praxis dazu wurden präsentiert. „Aber dieses Thema lässt uns nicht so schnell los und in diesem Jahr wollen wir unsere Ideen ´weiterspinnen´, um unseren Beitrag für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung unserer Schulgemeinschaft einzubringen“, begrüßte HTL-Direktor Michael Grünwald vergangene Woche zahlreiche Gäste aus Schule, Wirtschaft und Politik in seiner Eröffnungsrede.