Willkommen auf der Admira-Wiesn

Das SC Admira-Oktoberfest lockte wieder zahlreiche Besucher ins Forach.

Bei Weißwurst, Brezn und Bier vergnügten sich die vielen Besucher in fescher Tracht und tanzten zu Partykrachern von DJ Geri Pichler, der wie immer für die musikalische Oktoberfeststimmung sorgte. Zahlreiche Spieler der ersten und 1b-Mannschaft zeigten sich stilgerecht in Lederhose und bewiesen auch abseits vom Spielfeld ihre Leichtfüßigkeit auf der Tanzfläche. Auch einige Fußballkollegen vom FC Dornbirn ließen es sich nicht nehmen auf der Wiesn im Forach vorbeizuschauen und bis spät in die Nacht gemeinsam mit den Admiranern zu feiern.