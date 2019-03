Willi´s kleines Museum in der Marktstraße

Hohenems. Wilhelm Nagelschmied betreibt Vorarlbergs einziges Spielzeugmuseum in der Marktstraße 14, dem früheren Standort des „Museums auf Zeit“ des Kulturkreises Hohenems.

Interessant sind auch die vielen Spardosen als Koffer, Tankstelle, Globus, Fußball und in Form etwa eines Briketts aus dem Jahre 1930 oder Kinderbügeleisen und noch funktionstüchtige Kindernähmaschinen mit Schnittmusterbogen und Originalverpackung. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die in Landschaften, Dörfer und Städte eingebetteten Modelleisenbahnanlagen der Firmen Märklin (H0) und LGB (Spur II G) aus Deutschland und Buco (Spur 0 aus den 1950er Jahren) aus der Schweiz. Daneben finden sich in Willi´s Spielzeugmuseum auch noch ein Motor-Baukasten „Der gläserne Motor“, Blechtiere wie Krokodile, Hasen, Enten etc., boxende Affen und Clowns am Reck, Gokart-Fahrer und vieles mehr.