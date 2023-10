Wildunfall in Schröcken: Autofahrer überlebt, Hund stirbt

Bei einem schweren Wildunfall in Schröcken kollidierte ein Autofahrer mit einem Reh. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, doch sein Hund überlebte den Unfall nicht.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, den 18.10.2023 gegen 23:00 Uhr auf der L200 bei Schröcken. Ein Pkw-Lenker war von Neßlegg kommend talwärts in Richtung Schröcken unterwegs. In seinem Fahrzeug befand sich auch sein Hund.