Wilde Verfolgungsjagd: Drogenlenker fuhr Polizisten an

Zu einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei ist es am Freitagabend in Hard gekommen.

Am Freitagabend kam es in Hard zu einer Schwerpunktkontrolle der Polizei, im Zuge derer zahlreiche Autofahrer auf den Einfluss von Suchtgift kontrolliert wurden. Kurz vor dem Kontrollpunkt bemerkten die Beamten einen Pkw, der plötzlich in die Jet-Tankstelle abbog, um sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen.

Wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Lenker war unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Die Polizeibeamten konnten den Flüchtigen im Zuge einer wilden Verfolgungsjagd bis in eine Nebenstraße in Hard folgen, wo der Täter seine Flucht zu Fuß fortsetzen wollte. Nach knapp 200 Metern gelang der Exekutive jedoch die Festnahme. Dabei stellte sich heraus, dass der Lenker nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war und das Fahrzeug unter Einfluss von Suchtmitteln gelenkt hatte. Zudem waren die am Pkw montierten Nummerntafeln gestohlen. Den Lenker erwarten nun mehrere Verwaltungsanzeigen an die Bezirkshauptmannschaft sowie eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Feldkirch.