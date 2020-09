Wilde Tiere erobern die weite Welt

WolfGeorgs „Warrior Cats“ aus der ARTquer Ateliergemeinschaft in der Felsenau fahren mit Trucks durch ganz Europa

Auf seiner ersten Fahrt mit den „Warrior Cats“ machte ein LKW mit den Wildkatzen von Bischof Transporte Halt an der Ateliergemeinschaft ARTquer in der Felsenau, wo die wilden Tiere entstanden sind und eine kurze Führung mit dem Künstler und Erika Lutz stattfand. Dann fuhren die „Warrior Cats“ gemeinsam mit WolfGeorg nach Göfis, wo der Künstler in seinem Heimatort von Bürgermeister Thomas Lampert feierlich empfangen wurde.

Nach einer Prämierung der Künstler, die am Servoking-Standort in Koblach stattfand, geht die Fahrt des „Warrior Cats“ Trucks weiter zu sechs weitere Stationen, darunter Ansfelden, St Pölten, Wörgl Wien und Graz, wo er die Betrachter des Kunstwerks sicher ebenfalls von der Idee der künstlerischen Inklusion begeistern wird.

WolfGeorg ist seit 2008 in der Ateliergemeinschaft ARTquer in der Felsenau aktiv und gilt als „gefährlichster Künstler“ des Landes. Grund dafür sind die zahlreichen wilden Tiere, die er mit Leidenschaft wie ein echter Profi gestaltet, darunter Wölfe, Hunde, Katzen und Stachelschweine ebenso wie Schakale und Säbelzahntiger.

Am Anfang WolfGeorgs wilder Kreaturen stehen Bilder, die er mit Acrylstiften oder Eddings malt und im Atelier auf Karton bannt. Später werden die wilden Tiere in der ARTquer Werkstatt vorwiegend aus Holz, das bunt bemalt wird, hergestellt. Der Künstler hat bereits quer durchs Land in verschiedensten Ateliers ausgestellt. HE