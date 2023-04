Wilde Gerüchte um Nachfolge von Helmut Marko bei Red Bull

Das Formel-1-Team Red Bull Racing könnte Gerüchten zufolge bald einen neuen Boss bekommen.

Nach Berichten von "Sky Sports" in England könnte Sebastian Vettel der Nachfolger von Helmut Marko werden, der seit der Gründung des Teams im Jahr 2004 Motorsport-Berater ist. Der Steirer feiert am 27. April seinen 80. Geburtstag und es wird bereits über potenzielle Nachfolger spekuliert.

"In beratender Funktion zurückkehren"

Sebastian Vettel ist selbst vierfacher Weltmeister mit dem Team aus Österreich und hat in der Vergangenheit bereits eng mit Marko zusammengearbeitet. "Es ist sehr gut möglich, dass Seb schon bald wieder in der Formel 1 ist. Aber es wird nicht mehr als Fahrer sein. Ich bin sicher, dass er in beratender Funktion zurückkehren wird", sagt Chefreporter Ted Kravitz.