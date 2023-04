Verstappen gesteht: Das war sein peinlichster Moment in der Formel 1

Max Verstappen, der aktuelle Formel-1-Weltmeister, hat sich kürzlich in einem Interview auf "motorsport.com" zu seinem peinlichsten Moment in der Formel 1 bekannt.

Nächster GP in Aserbaidschan

Verstappen betonte, dass es wichtig sei, Fehler ehrlich zuzugeben, anstatt nach Entschuldigungen zu suchen. Diese Einstellung scheint sich auszuzahlen, da Verstappen in dieser Saison nach drei Rennen die Führung in der WM-Wertung übernommen hat. Der nächste Grand Prix wird am 30. April in Aserbaidschan stattfinden.