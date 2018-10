Wildcats zurück auf dem Eis

Die Eishockeydamen aus Lustenau haben wieder große Ziele.

Bereits im vergangenen Jahr konnten sich die Wildcats in ihrem ersten Jahr in der zweiten österreichischen Damen-Eishockey-Bundesliga die Bronze Medaille sichern und so sind die Ziele auch für die kommende Saison wieder groß in Lustenau. Dazu bereitet sich das Team von Trainer Mario Hois schon seit Mitte August intensiv auf die neue Saison vor und freut sich auf den Saisonstart am 21. Oktober in der Rheinhalle gegen die Sabres aus Wien. Zwar mussten die Lustenauer Hockeydamen mit Karin Dietrich, Mara Marzouk und Angelika Dahl drei schmerzhafte Abgänge vermelden, diese sollen aber durch eine verstärkte Kooperation mit den VEU Damen und drei Neuzugänge aus Hohenems kompensiert werden. So werden Celyn Minoiu, Livia Gehrer und Lea Gehrer die Reihen der Lustenauerinnen verstärken und Wildcats Kapitän Birgit Dietrich zeigt sich erfreut: „Mit den drei Neuzugängen aus Hohenems haben wir sicher gute Verstärkung bekommen“, so Dietrich.