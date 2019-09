Wildcats starteten mit Kantersieg

Die Lustenauer Eishockeydamen siegten zum Start in die Pre-Season klar mit 14:0.

Erster Gegner in der Vorbereitung zur neuen Saison in der zweiten Eishockey Bundesliga für die Wildcats waren dabei die Frauen aus Ravensburg. In der Lustenauer Rheinhalle starteten die Ländle Hockey Damen von der ersten Minute druckvoll ins Spiel und konnten sich so schnell eine Führung herausspielen. Mit einigen schnellen Spielzügen und Kombinationen stand es nach dem ersten Drittel bereits 7:0 für die Gastgeberinnen und das Spiel war entschieden. Die Wildcats drückten aber weiter und hatten das Geschehen auf dem Eis jederzeit unter Kontrolle. Am Ende leuchtete ein klarer 14:0 Erfolg von der Anzeigentafel der Rheinhalle und für die Wildcats ein gelungener Auftakt in die Pre-Season. Bereits am kommenden Samstag gehts mit dem Vorbereitungsprogramm weiter – zu Gast in der heimischen Rheinhalle sind die Eishockeydamen aus Kaufbeuren – das erste Bully ist um 19.15 Uhr. MIMA