Wildcats sicherten sich Finaleinzug

Die Lustenauer Eishockey-Ladies zogen ins Finale der DEBL2 ein.

Lustenau. Mit zwei Auswärtsspielen in Villach bei der Spielgemeinschaft Gipsy Girls/KEHV endete für die Vorarlberger Hockeydamen der Wildcats Lustenau am vergangenen Wochenende der Grunddurchgang in der zweiten österreichischen Damen Eishockey Bundesliga – und dies äußerst erfolgreich.

Erfolg in der Overtime

Bereits im ersten Spiel starteten die Wildcats motiviert in die Partie gegen die Kärntner Damen. Aber auch die Hausherrinnen mit tollen Möglichkeiten und so in der 15. Minute auch mit der 1:0 Führung. Die Lustenauer Damen aber wenig beeindruckt, machten weiter Druck und in der 26. Minute netzte Lea Gehrer zum 1:1 Ausgleich ein. Die erneute Führung der Gipsy Girls konnte dann erneut Lea Gehrer ausgleichen und am Ende musste die Entscheidung in der Overtime fallen. Und hier ließen sich die Wildcats nicht lange bitten – nach 56 Sekunden sorgte Lea Gehrer mit ihrem Hattrick für den Erfolg der Vorarlberger Damen.

Finale gegen Titelverteidiger